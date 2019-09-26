Москва, 26 сентября, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Рассмотреть возможность переноса штаб-квартиры ООН в Крым предложила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»). Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

«Для снятия всех спекуляций и устаревших, изрядно поднадоевших заокеанских баек про «аннексию» Крыма было бы неплохо рассмотреть возможность переноса штаб-квартиры ООН в Крым — например, в Ялту. На полуострове найдётся красивое и располагающее к миру и конструктивному диалогу место», — написала Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в США, обвинил Россию в «агрессии».