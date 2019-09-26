Киев, 26 сентября, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Национальный банк Украины на сегодня, 26 сентября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,12 грн, евро — 26,49 грн, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

Таким образом, гривна продолжает укрепляться, в очередной раз обновив почти четырехлетний максимум. За последнюю неделю, начиная с 19 сентября, гривна по отношению к доллару окрепла уже на 64 копейки.

Ниже психологической отметки в 24 грн курс доллара на Украине не опускался с 15 января 2016 г.

Эксперты по-разному оценивают текущую ситуацию с курсом. Часть из них уверена, что, достигнув отметки в 24 грн, доллар «оттолкнется» вверх, поскольку в госбюджете заложены совсем другие параметры (28−29 грн за доллар). Но есть специалисты, которые прогнозируют дальнейшее падение доллара, вплоть до курса 20 грн.

Эксперт в сфере экономики Тарас Козак считает, что на курс повлияет принятие закона о рынке земли и начало т. н. «большой» приватизации.

«Если закон позволит покупать землю иностранцам, они будут заводить в Украину миллиарды долларов и здесь менять их на гривну, чтобы купить землю. Также, если будет честная приватизация, и бизнес — иностранный и украинский — начнет завозить деньги из-за границы или брать дешевые кредиты в иностранных банках. Приток валюты может вырасти очень существенно», — отметил Козак в комментарии «Сегодня».

Также он заявил, что в данном случае «на опережение» работают банки, и за ними и граждане.

«Если завтра в страну пойдут эшелоны долларов, то банки начнут избавляться от долларов уже сегодня… Финансовые учреждения играют на опережение, и они будут избавляться от доллара заранее, это же будут делать и граждане», — резюмировал эксперт.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в интервью «Вестям» заявил, что главными продавцами валюты сейчас являются нерезиденты, которые продолжали скупать гривну под покупку минфиновских ОВГЗ.

«Но я бы не стал сбрасывать со счетов общие настроения на рынке: грядущее открытие рынка земли и амнистия капиталов уверенно толкают гривну к 20 грн», — добавил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальной информации, Национальный банк Украины в период 16−20 сентября купил на межбанковском валютном рынке $269,6 млн. Это в 1,4 раза больше, чем неделей ранее — тогда сумма составила $198 млн.