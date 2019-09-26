Красноярск, 26 сентября, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Город Красноярск в 2020 году планирует принять международный конкурс скрипачей. Как сообщили ИА REGNUM 26 сентября в правительстве Красноярского края, перспективы проведения конкурса на встрече обсудили губернатор региона Александр Усс и народный артист СССР, скрипач, дирижёр Виктор Третьяков.

Иван Куликов. Натюрморт со скрипкой. 1890

Напомним, первый такой конкурс состоялся в Красноярске в 2018 году. В нём принял участие 21 музыкант из 11 стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске в апреле 2019 года в рамках Транссибирского Арт-фестиваля состоялась мировая премьера скрипичного концерта композитора Александра Раскатова «…с Востока на свет…».

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