Улан-Удэ, 26 сентября, 2019, 13:01 — ИА Регнум. В столицах Бурятии и Забайкальского края бабье лето 25 сентября побило температурный рекорд 53-летней давности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень в окне

Как сообщает портал «Метеоновости», в Улан-Удэ воздух прогрелся до 25,8 градуса. Прежний максимум в 24,2 градуса был установлен в 1966 году. В соседней Чите температура поднялась до 25,2 градуса, что также выше результатов 1966 года на полтора градуса.

Впрочем, уже сегодня погода начнёт портиться, в связи с чем Главное управление МЧС объявило штормовое предупреждение. По данным Бурятского гидрометцентра, 27 сентября в регион придут осадки в виде дождя и мокрого снега и ветер до 15−20, местами до 24 м/с. На перевалах автодорог гололедица, накаты.

Впрочем, погода испортится не только в Бурятии и Забайкалье. Как сообщало ИА REGNUM, похолодание ожидается во многих регионах южной Сибири.