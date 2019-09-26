Чонджу, Южная Корея, 26 сентября, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Если Кореи объединятся, то станут международным инвестиционным центром. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление Джима Роджерса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Корея

Известно, что данное заявление американский инвестор сделал во время своего выступления на международной финансовой конференции (Jeonbuk International Finance Conference), прошедшей 26 сентября в отеле Grand Hillstone Hotel в городе Чонджу провинции Чолла-Пукто.

«Япония выступает против, однако многие страны мира желают, чтобы Север и Юг объединились, — сказал Джим Роджерс. — Я верю, что однажды, это произойдет».

Он также отметил, что с объединением 38-я параллель исчезнет и Корейский полуостров станет инвестиционным центром №1. Кроме того, открытие железных дорог вглубь континента также откроет большие возможности для объединенной страны.

«Я верю, что после объединения Северная Корея не только поможет Югу решить проблему с низкой рождаемостью, но и поспособствует повышению интереса к культуре и достопримечательностям», — добавил инвестор.

38-я параллель — неофициальное название границы между КНДР и Южной Кореей, проходящей примерно по 38-й параллели северной широты.

Джим Роджерс — американский инвестор, путешественник и писатель, окончивший Йельский университет и Баллиол-колледж Оксфордовского университеты. В 1973 году основал хедж-фонд Quantum.