Москва, 26 сентября, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Нежелание НАТО поддержать предложение России и отказаться от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности свидетельствует об отсутствии ответственности в вопросах безопасности у стран Альянса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

«Другие государства не смогут остаться в стороне от нагнетания ситуации и наращивания военных арсеналов. Это может привести к потере контроля за производством и размещением оружия, в том числе ядерного, чем поставит мир на грань новых военных конфликтов», — отметил Железняк.

Россия прикладывает все возможные усилия по сохранению системы европейской безопасности даже после демарша США в отношении ДРСМД, сказал депутат.