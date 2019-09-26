Ялта, Крым, 26 сентября, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Более полугода в алупкинском «Центре детского-юношеского технического творчества» не могут отремонтировать туалет для учеников, ялтинские чиновники бездействуют. Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный житель Дмитрий Лебедев.

Фото предоставлено Дмитрием Лебедевым Туалет в алупкинском «Центре детского-юношеского технического творчества»

«Вопрос ремонта туалета поднимали в Симферополе и Ялте в конце 2018 года. Получили ответ, что работы начнутся в феврале 2019 года. Сегодня заканчивается сентябрь, туалет не готов к началу учебного сезона», — отметил Лебедев.

По его словам, в администрации Ялты сказали, что переправят его обращение на имя главы республики в отдел образования.

«Зато у главы администрации Ялты Челпанова в кабинете душ, и у главы горсовета Шимановского — тоже: очень важно помыться на работе», — пишут пользователи в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте председателем городского совета избрали представителя «Единой России» Константина Шимановского.

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