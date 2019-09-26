Киев, 26 сентября, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук заявляет, что, негативно выразившись в адрес европейских лидеров в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, президент Зеленский «подставил» Украину накануне газовых переговоров по транзиту.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«Теперь Германия и Франция, которые были как раз единственными лоббистами сохранения в полноценном режиме работы ГТС Украины, могут изменить свою позицию. Они же ничего не делают. Это же США на 1000% стараются для Украины», — иронизирует специалист.

В этом контексте эксперт напоминает о договоренности о поставках на Украину американского сжиженного газа через терминал в Польше.

«Мощная» помощь… максимум 1,5 млрд кубометров топлива», — отмечает он.

Также Корольчук прогнозирует, что в результате таких событий «сдержанным оптимизм» руководства «Нафтогаза Украины» развернется как линия партии в состояние «неудержимый пессимизм».

Появление стенограммы «совершенно случайно» вбивает еще один клин между Украиной и ЕС по очень чувствительному вопросу газа, резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно стенограмме, в ходе разговора Трамп заявил Зеленскому, что США много делают для Украины — «тратим кучу усилий и много времени, гораздо больше, чем делают европейские страны».

«Да, вы абсолютно правы — не на 100%, а на 1000%… Они недостаточно делают для Украины. По логике нашим самым большим партнером должен быть ЕС, но технически Соединенные Штаты — партнер куда больший, чем ЕС», — заявил на это Зеленский.

Позже президент Украины заявил, что «всегда был и остаётся благодарным» европейским партнёрам за поддержку, но при этом крайне критически воспринимает возвращение российской делегации в ПАСЕ и строительство газопровода «Северный поток — 2».

Также напомним, что в настоящий момент Украина, Россия и Еврокомиссия пытаются договориться об условиях транзита российского газа с 2020 года, когда закончится действующий сейчас контракт. Следующий раунд переговоров запланирован на конец октября.