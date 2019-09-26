Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2019, 12:26 — ИА Регнум. В рамках Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября состоялась встреча министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым. Министры обсудили положение и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества, подчеркнули значение стратегического партнерства и добрососедских отношений между Грузией и Азербайджаном. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

En.trend.az Встреча глав МИД Азербайджана и Грузии в Турции

Министры приветствовали возобновление встреч в рамках комиссии по делимитации и демаркации границы между Грузией и Азербайджаном, положительно оценив работу экспертов на неопределенных участках границы. На встрече также обсуждалось сотрудничество в реализации международных транзитных и энергетических проектов.

Главы ведомств обсудили также организационные вопросы встречи министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, которая пройдет в октябре в Тбилиси. Положительная оценка была дана активному сотрудничеству государств в рамках ГУАМ и встречам на уровне министров в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.