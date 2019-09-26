Москва, 26 сентября, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Федеральный бюджет на 2020−2022 гг. предполагает выделение более 15 млрд рублей на выборы депутатов Госдумы VIII созыва. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, это следует из опубликованного проекта госсметы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва должны состояться в сентябре 2021 года. Как следует из документа, в этот год ЦИК получит 15 млрд 834 млн 279 тыс. 300 рублей. Из них 12,56 млрд рублей пойдут на проведение выборов депутатов Госдумы и 3,3 млрд рублей — на обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии.

Госдума формируется путем выборов 450 депутатов: 225 парламентариев избираются на партийным списками и еще 225 — по одномандатным округам.

В Госдуме ожидают 30 сентября внесение проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы. До 1 октября документ проходит антикоррупционную экспертизу.