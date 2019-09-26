Москва, 26 сентября, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Автор снимка, который использовали в оформлении сингла музыкант Pabl. A и лейбл BlackStar обратил внимание на то, что его работа исчезла из обложки трека на Apple Music. Об этом он сообщил в публикации на форуме Pikabu.

Скриншот станицы «Лига фотографов» на pikabu (pikabu.ru) Снимок который использовали в оформлении сингла музыкант Pabl. A и лейбл BlackStar

Михаил Батенёв (mikebatenev) отметил, что его фотографию убрали только после того, как BlackStar получили письмо из суда. Он сообщил, что судебное заседание по иску о защите его авторских прав назначено на 3 октября 2019 года. Фотограф поблагодарил всех, кто поддерживал его.

«Как только в Blackstar получили письмо из суда, то ребята, которые игнорировали меня до этого момента, сразу же переобулись, удалив фотографию со всех площадок», — написал Батенёв, добавив: его оппоненты поняли, что им не победить в суде, поскольку они не получали от него разрешительных документов.

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О том, что его фотографию использовали в коммерческих целях Батенёв узнал в начале февраля 2019 года. Знакомая спросила фотографа, не его ли снимок стоит на обложке сингла Pabl. A под названием FaceTime. В августе 2019 года автор опубликовал на форуме пост со скриншотами, в котором сообщил, что оппоненты фактически отказались отвечать на его претензии.