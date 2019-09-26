Москва, 26 сентября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. России не следует отказываться от логики «свой — чужой» в отношениях с ЕС: Евросоюз для нас чужой, нужно избавляться от иллюзий, что это не так, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в четверг, 26 сентября, комментируя высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Ранее Лавров в интервью «Коммерсанту» процитировал президента страны, который «не раз говорил, что мы сделали для себя главный вывод: Евросоюз — ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику «с нами или против нас».

«Все наши старания наладить равноправный диалог, отказаться от логики «свой—чужой» на нашем общем пространстве оказались безрезультатными», — добавил Лавров.

«Заявление Сергея Лаврова о ненадёжности Европейского союза как партнёра — заявление обоснованное, но сильно, очень сильно запоздалое.

Такое заявление можно и нужно было сделать ещё во второй половине 1990-х годов, когда стало очевидным, например, нежелание ЕС учитывать интересы России в таком важном для неё регионе, как Прибалтика. Особенно — интересы в части, касающейся прекращения дискриминации русского населения Латвии, Литвы и Эстонии.

Экономические интересы России были в значительной мере проигнорированы в 2004 году, когда состоялась очередная, напрямую затрагивающая нашу экономику, волна расширения ЕС.

ЕС как целое и его ведущие члены по отдельности не поддержали Россию в реальном обеспечении её интересов при расширении НАТО.

«Восточное партнёрство» ЕС — это недружественная России политическая программа, и это тоже очевидно давно.

Закавказье, Молдавия и Приднестровье, да та же Украина задолго до 2014 года… Примеры, мягко говоря, «ненадёжности» ЕС как партнёра можно множить и множить.

Тем не менее более или менее принципиальную позицию в отношении политики ЕС наша страна начала занимать только в 2014 году, да и то ещё пару лет после этого испытывала иллюзии по поводу возможности «возвращения к доконфликтному статус-кво». Как будто не это самое «статус-кво» и послужило причиной конфликта!

От логики «свой — чужой» отказываться вовсе не надо. Это правильная логика. Европейский союз для нас чужой, и это нам надо отказаться от иллюзий противоположного свойства.

Вместе с тем понимание ЕС и совокупного Запада как чужого вовсе не мешает нашей стране выстраивать с ним равноправные, основанные на взаимном учёте интересов отношения. Для этого, правда, необходимо одно условие: экономически и политически сильная, в военном смысле неприступная и, главное, культурно самодостаточная Россия», — отметил Михаил Демурин.