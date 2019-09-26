Улан-Удэ, 26 сентября, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Медали на чемпионате мира по боксу среди женщин, которые пройдут в октябре в столице Бурятии, будут квадратными. Глава республики Алексей Цыденов написал на своей странице в «Фейсбук», что их изготовил известный ювелир и мастер-оружейник из Бурятии Жигжит Баясхаланов.

Скриншот со страницы главы Бурятии Алексея Цыденова Победителям чемпионата мира по женскому боксу в Улан-Удэ будут вручать квадратные медали

«Оригинальность изделия проявляется в конструктивном решении, основанном на преломлении двух плоскостей, перетекающих одна в другую. Квадратная форма напоминает ринг, на котором происходит борьба за первенство», — отметил глава.

Верхняя поверхность с логотипом первенства выступает вперёд, «как мост, раскинутый над водой». Под ней изображён контур озера Байкал.

Алексей Цыденов подчеркнул, что чемпионат мира по олимпийскому виду спорта впервые пройдёт в Бурятии, а также во всём дальневосточном регионе России. Соревнования стартуют 2 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был выбран талисман чемпионата, которым стала байкальская нерпа в боксёрских перчатках.

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