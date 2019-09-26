Москва, 26 сентября, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение председателя ПК ВСНП КНР Ли Чжаньшу об интенсификации межрегионального развития российско-китайского сотрудничества, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Duma.gov.ru Ли Чжаньшу на встрече с Вячеславом Володиным

«Межрегиональное сотрудничество, безусловно, будет тем новым шагом и потенциалом, который мы дополнительно сможем использовать для того, чтобы отношения проросли из федерального (уровня) на региональный и позволили нам задействовать как раз возможности и потенциал межрегионального взаимодействия», — сказал Володин на встрече с председателем Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.

Он призвал китайскую сторону также создать условия для этого взаимодействия.

Именно межрегиональное сотрудничество может стать потенциалом для роста товарооборота между странами.

Тесные связи

Председатель ПК ВСНП КНР Ли Чжаньшу заявил, что «важно через парламентские связи, через парламентские контакты усилить сотрудничество между нашими регионами».

«В этом деле есть очень огромный, еще неиспользованный потенциал. Представьте, если у наших породненных регионов есть хоть три-пять совместных проектов, это какой масштаб сотрудничества в целом между нашими странами», — указал перспективу китайский политик.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым заявил, что ставит целью довести двусторонний товарооборот РФ и Китая до 200 млрд долларов в год.