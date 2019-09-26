Вашингтон, 26 сентября, 2019, 12:01 — ИА Регнум. «Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта имеет ключевое значение для стабильности и безопасности нашего региона. С первого же дня своего премьерства я предпринял шаги именно в этом контексте», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

primeminister.am Никол Пашинян

Он подтвердил свою позицию: любое решение карабахского конфликта должно быть приемлемым для народов Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана.

«Примечательно, что я был первым армянским руководителем, который выразил подобную позицию по урегулированию конфликта․Меня резко раскритиковали за такую формулу решения в моей стране, которая ставит знак равенства между тремя сторонами конфликта․ Тем не менее, я верю, что это ключ к мирному решению конфликта, поскольку он предполагает возможность компромисса, взаимного уважения и уравновешенного подхода․

Я представил эту позицию не только общественности, но и в рамках переговоров, проводимых под сопредседательством Минской группы ОБСЕ. Для продвижения вперед я ожидал подобного заявления и от Азербайджана. Тем не менее, высшие власти Азербайджана остались на своей позиции, стремясь к такому решению карабахской проблемы, которое будет приемлемо только для народа Азербайджана. Что это значит на самом деле? Это означает, что власти Азербайджана не намерены решать этот конфликт. Вместо этого они хотят победить народ Нагорного Карабаха. Они не хотят идти на какой-либо компромисс. Их цель — месть за неудачную попытку агрессии против народа Нагорного Карабаха в 1990-х и 2016 году. Поэтому они разжигают антиармянские настроения среди своего народа, поэтому они тратят огромные ресурсы на вооружение, поэтому армянофобия уже стала официальной политикой Азербайджана.

Фактически, наши противники хотят вернуть статус Нагорного Карабаха в советское время. Но это безрезультатно, поскольку в советский период народ Нагорно-Карабахская Автономная область провозгласила свою независимость и реализовала право на самоопределение так, как это сделал Азербайджан, выйдя из состава Советского Союза. Эта позиция Азербайджана равносильна идее восстановления Советского Союза.

Правительство Азербайджана представляет нагорно-карабахский конфликт как территориальный спор между Арменией и Азербайджаном. Мы вовсе не согласны с такой интерпретацией конфликта. Это не спор между Арменией и Азербайджаном. Этот спор не о территориальных требованиях. Речь идет о людях, мужчинах, женщинах и их праве жить на своей родине так, как жили их предки на протяжении веков.

К сожалению, власти Азербайджана не хотят говорить с этими людьми и вести с ними переговоры, поскольку они хотят иметь территории, но не народ. Точнее — территории без людей.

Считаю важным объяснить, почему я обращаюсь к этой теме. Может показаться, что я хочу способствовать росту напряженности в регионе. Конечно, нет, наоборот, я хочу сказать, что нагорно-карабахский конфликт — очень сложный и болезненный вопрос для народов региона, который невозможно решить без тяжелой и последовательной работы, без компромисса, взаимного уважения и уравновешенного подхода.

Поэтому я призываю своего коллегу, президента Ильхама Алиева, принять наш подход: создать условия для прогресса в мирном процессе. Любое решение нагорно-карабахского конфликта должно быть приемлемым для народа Армении, народа Нагорного Карабаха и народа Азербайджана. Мы должны работать вместе, чтобы сделать эту резолюцию реальностью», — заявил премьер-министр Пашинян.