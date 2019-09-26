Киев, 26 сентября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Белоруссия не будет дружить против России ни с какими странами. Такое заявление сегодня, 26 сентября, в интервью украинским СМИ сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«У нас референдум состоялся, и четыре пятых населения выступили за добрые союзнические отношения с РФ. Поэтому мы не собираемся дружить против России», — телеканал «112 Украина» слова белорусского лидера.

Лукашенко напомнил, что когда Минску было трудно, кроме России и Китая по большому счёт республику никто не поддержал.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии неоднократно отмечал, что отношения у Белоруссии с Россией — братские. Однако потребовал от Москвы, что она не давила и не притесняла республику, а поддержала в трудную минуту.