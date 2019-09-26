Вашингтон, 26 сентября, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов остался на втором месте в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщается на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

На первом месте рейтинга находится американский боец Джон Джонс, который является чемпионом UFC в полутяжёлом весе. Следом за ним идёт Нурмагомедов, чемпион UFC в лёгком весе. Замыкает первую тройку американец Генри Сехудо, чемпион UFC в двух весовых категориях.

Отметим, что чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко стала 11-й в рейтинге и обошла Конора Макгрегора, который опустился на 12-ю строчку.

Напомним, 7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье. В третьем раунде Хабиб провёл удушающий приём и одержал досрочную победу.