Москва, 26 сентября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не видит смысла в финансировании Украины, поскольку вложенные средства не окупаются и растворяются в местной коррупции. Об этом заявил соучредитель комитета спасения Украины Владимир Олейник в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

«Вопрос относительно позиции Трампа: он прав и в общем, и в частном. В общем — потому что вкладывают деньги, а коррупция — номер один. Он посмотрел: мало того, что вы коррупционеры, так вы коррумпировали и американцев, которые с высокой должности должны были защищать интересы государства», — заявил Олейник. «Трамп говорит: пускай европейцы помогают. Будете помогать, и мы что-то дадим! Но европейцы не будут — они уже устали», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским указал, что США много делают для Украины, — больше, чем европейские страны, которые «должны бы помогать вам больше, чем они это делают».