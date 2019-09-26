Киев, 26 сентября, 2019, 11:36 — ИА Регнум. На Украине эксперты продолжают обсуждать разработанный партией «Слуга народа» законопроект №1210, который кардинальным образом меняет «правила игры» в металлургической отрасли через введение рентных платежей в отношении сырья и обогащенной руды, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Политолог Дмитрий Джангиров в своем комментарии напоминает, что 4 сентября документ был определен президентом Зеленским как неотложный и передан в комитет по финансовой, налоговой и таможенной политике, а 5 сентября был обнародован. После этого власть не озвучивала никаких комментариев о перспективах законопроекта. Эксперт задается вопросом — отступили ли соратники Зеленского от своих намерений, или же наоборот — в «тишине» готовят «блицкриг» по принятию документа.

«Если это означает, что, вникнув в ситуацию, власть решила дать документу тихо умереть — это хорошо, и наши аргументы нашли своего адресата. Но, к сожалению, мы должны быть готовы и худшему варианту: саботаж — в виде отказа от выполнения своих прямых обязанностей — со стороны профильного комитета ВР и Минфина, а также «режим тишины» со стороны провластных экспертов может означать подготовку к законодательному «блицкригу» в отношении законопроекта», — отмечает Джангиров.

Также он в очередной раз напоминает последствия того, что рентные ставки, которые предлагает новая власть Украины, будут резко увеличены и превысят в 2−9 раз уровень стран-конкурентов.

«Как следствие, налоговые поступления в бюджет упадут, в силу неизбежного сворачивания производства, а социальные выплаты вырастут, ввиду роста безработицы на ГОКах и в отрасли в целом», — резюмирует Джангиров.

ИА REGNUM напоминает, что, по по мнению «Слуги народа», вышеупомянутые изменения в законодательство обеспечат порядка 4 млрд грн дополнительно в госбюджет и не несут за собой негативных последствий. Ввиду столь полярных оценок инициативы Европейская бизнес-ассоциация уже предложила Киеву сохранить существующую базу налогообложения при уплате ренты за добычу железной руды — по крайне мере до вступления в силу изменений в Налоговый кодекс.