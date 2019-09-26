Самара, 26 сентября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Прямые телевизионные трансляции богослужений с участием Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла смогут увидеть жители Самарской области. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

26 и 27 сентября 2019 года в Самарскую область запланирован приезд Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Прямая трансляция двух богослужений 26 и 27 сентября в Самарской области пройдет в эфире и на сайте телеканала «Губерния».

Кроме этого, прямую трансляцию всенощного бдения в Спасо-Преображенском соборе 26 сентября в 16:00 жители и гости Самарской области смогут увидеть на телеканале «ВАЗ-ТВ».

Патриаршую литургию и чин великого освящения Софийского собора в Самаре 27 сентября в 09.00 покажут на телеканале «Самара-ГИС».

Отмечается, что богослужения с участием Святейшего Патриарха будут также транслироваться на выносных экранах в непосредственной близости от мест проведения мероприятий.