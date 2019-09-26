Сеул, 26 сентября, 2019, 11:25 — ИА Регнум. 26 сентября президент Южной Кореи вернулся в Сеул после пятидневной поездки в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп

По данным источников, в ходе своего визита Мун Чжэ Ин встретился с президентом США Дональдом Трампом, с которым обсудил возобновление рабочих переговоров между США и КНДР, а также денуклеаризацию и установление мира на Корейском полуострове.

Отметим, что в своем выступлении на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава Южной Кореи предложил создать «международную зону мира», в которой должны находиться офисы ООН и других международных организаций.

По мнению экспертов, южнокорейский президент нормализовал отношения Сеула и Вашингтона, после того, как США негативно отреагировала на отказ Южной Кореи продлевать соглашение об общей безопасности военной информации (GSOMIA).

Также Мун Чжэ Ин принял участие в саммите ООН по климату и встретился с представителями Дании, Польши, Австралии, генеральным секретарем Антониу Гутерришем и президентом МОК Томасом Бахом.