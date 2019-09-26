Барнаул, 26 сентября, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Очевидцы жёсткой посадки самолёта Boeing-767 в аэропорту Барнаула утверждают, что основные травмы пострадавшие получили не во время приземления, а позднее, когда у трапов началась паника и давка.

Петр Данилов ИА Красная Весна Пассажиры в самолете

«Представьте аварийный надувной трап и более 300 пассажиров, и вы всё поймете», — отметила корреспонденту ИА REGNUM одна из очевидцев ЧП.

Напомним, ранее о том, что обслуживающий самолёт персонал кричал пассажирам, чтобы бежали как можно дальше от места посадки, сообщали алтайские СМИ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Boeing 767−300 в аэропорту Барнаула аварийно приземлился вечером 25 сентября. Причиной жёсткой посадки стало загоревшееся шасси. Пострадавшими стали десятки человек, но серьёзные травмы, по заверению краевых властей, получила только дна женщина.