Киев, 26 сентября, 2019, 11:19 — ИА Регнум. После публикации стенограммы скандального разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским Украину может ожидать, мягко говоря, серьезное охлаждение отношений с ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Об этом в своем комментарии сегодня, 26 сентября. заявил украинский эксперт, экономист Михаил Кухар.

Эксперт отмечает, что Зеленский, «пренебрежительно поддакивая» Трампу, отозвался о лидерах Европы канцлере Германии Ангеле Меркель и президенте Франции Макроне — «а ему еще с ними строить отношения пять лет».

Также экономист напоминает, что в свое время спецпредставитель США Виктория Нуланд за свой «подслушанный» разговор с ругательством в адрес ЕС извинялась долго и поплатилась отставкой.

«Отставка ему (Зеленскому) не грозит, но чем мы поплатимся за «личную обиду» Макрона и Меркель, которые уже это прочли и услышали, — я не берусь гадать», — подчеркивает Кухар.

В целом, оценивает эксперт, в ходе телефонного разговора Зеленский был излишне откровенен и не дипломатичен в своих формулировках, особенно в фразе «генпрокурор будет на 100% мой».

«Этот «слив» повредит нашим отношениям с Евросоюзом. Потому что Трамп очевидно противопоставляет отношения Украины с Европой и США, а Зеленский «ведется», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно стенограмме, в ходе разговора Трамп заявил Зеленскому, что США много делают для Украины — «тратим кучу усилий и много времени, гораздо больше, чем делают европейские страны».

«Да, вы абсолютно правы — не на 100%, а на 1000%… Они недостаточно делают для Украины. По логике нашим самым большим партнером должен быть ЕС, но технически Соединенные Штаты — партнер куда больший, чем ЕС», — заявил на это Зеленский.