Биробиджан, 26 сентября, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Столкновение поезда и автомобиля произошло в поселке Кирга под Биробиджаном. Об этом сообщает 26 сентября пресс-центр Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.

79.mchs.gov.ru Столкновение поезда и автомобиля под Биробиджаном

Сообщение об аварии на регулируемом железнодорожном переезде поступило в экстренные службы в 13:41 по местному времени (06:41 мск). Грузовой поезд № 2770 шел из Облучья в Хабаровск и столкнулся с микрогрузовиком.

«Водитель и пассажир успели эвакуироваться на безопасное расстояние», — уточнили в МЧС.

Инцидент привел к временной остановке движения по железной дороге. Грузовой поезд получил повреждения, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября на железнодорожном переезде в Дагестане пригородный поезд протаранил легковой автомобиль. Один человек погиб, еще один получил травмы.

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