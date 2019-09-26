Москва, 26 сентября, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Китай готов обсуждать с Россией противодействие вмешательству во внутренние дела государств, в том числе в сфере защиты интернет-пространства стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 26 сентября об этом заявил председатель ПК ВСНП КНР Ли Чжаньшу в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Mil.ru Россия и Китай

«США пытаются сдерживать развитие России и Китая, подыскивают удобный случай, чтобы раскачать ситуацию в наших странах. Я приехал, чтобы обсудить здесь еще и этот вопрос. США и Запад пытаются вбить между нами клин, но, конечно, наши лидеры это видят, и я счастлив, что мы не попадались на их удочку», — сказал председатель ПК ВСНП КНР Ли Чжаньшу.

Он предложил обсудить законодательство в этой сфере.

«В этом плане я бы очень хотел, чтобы во время моего нынешнего визита мы бы обменялись мнениями в таких важных сферах, как заимствование опыта в сфере суверенного права интернета, вопросы контроля за деятельностью в кибер-сфере, я знаю, что у вас есть некоторые хорошие (нормы) законодательства», — сказал представитель Китая.