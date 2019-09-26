В Омске к отоплению подключили более 1,3 тыс. жилых домов
Омск, 26 сентября, 2019, 11:14 — ИА Регнум. В Омске запуск тепла ведётся в штатном режиме, сообщили ИА REGNUM в мэрии. К утру 26 сентября в городе отопление подключили в 1337 жилых домах и 434 объектах социальной и культурной сферы.
Кроме того, к теплу подключено 122 детсада из 182 и 110 школ из 172. До конца рабочей недели тепло должно поступить во все образовательные учреждения Омска.
Из 375 объектов здравоохранения отопление подключено в 169. Кроме того, подключено более трети спортивных объектов и учреждений культуры.
Продолжается подключение тепла в жилых домах.
«Запуск тепла идёт в городе по плану, никаких внештатных ситуаций пока нет», — прокомментировал первый заммэра Омска Евгений Фомин.
По его словам, проблемы возникли лишь с котельной на улице Каховского, обеспечивающей теплом микрорайон «Амурский-2» в районе улицы Завертяева. Причина — отсутствие договора с ресурсоснабжающей организацией. Переговоры с ресурсниками ведутся, тепловая компания готова к подаче тепла и горячей воды, заверили в мэрии.
Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Омске стартовал 25 сентября. Соответствующее постановление подписала мэр города Оксана Фадина.