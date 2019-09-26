Севастополь, 26 сентября, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Две трети многоквартирных домов Севастополя получили акты о готовности систем центрального отопления. Об этом 26 сентября ИА REGNUM сообщили в департаменте городского хозяйства.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Уже подписано 1889 актов из 2382. Также в многоквартирных домах проводится замена дверей, установка окон и ремонт в подъездах. В ноябре работы должны быть завершены», — отметили в департаменте.

По данным специалистов, из 1435 подъездов, в которых были запланирован ремонт, 917 уже готовы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в инспекции по жилищному надзору Крыма сообщили о том, что в республике изношенность котельных является главной проблемой грядущего отопительного сезона.

Об этом: Изношенность котельных — главная проблема отопительной системы Крыма