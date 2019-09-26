Белгород, 26 сентября, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Более 50 автомобилей российских и зарубежных производителей, работающих на газомоторном топливе, показали на выставке в Белгороде. Транспорт разделили на две части — машины, участвующие в международном автопробеге «Газ в моторы — 2019», и автомобили белгородских компаний, сообщает пресс-служба регионального департамента экономического развития.

Пресс-служба департамента экономического развития Белгородской области Грузовик на газу

На газе сейчас работают не только легковые автомобили или автобусы, но и тяжёлый грузовой транспорт: «КамАЗ», «ГАЗ», «Урал», «Iveco», «Scania». Белгородских участников представлял транспорт автопарка администрации губернатора области, муниципальных предприятий, филиалов газо‑ и энергохолдингов, а также ведущих региональных центров по переоборудованию и техническому обслуживанию транспортных средств.

В рамках выставки прошла конференция по вопросам развития рынка газомоторного топлива Белгородской области. Автопробег проходит под эгидой ПАО «Газпром».