Барнаул, 26 сентября, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Судя по словам очевидцев жёсткой посадки самолётаBoeing 767−300в аэропорту Барнаула, которые цитирует каналТОЛК, эвакуация пассажиров проводилась далеко не в спокойной обстановке.

Цитата из видео очевидце видео ЧП в аэропорту Барнаула Горящее шасси самолёта, совершившего жёсткую посадку в аэропорту Барнаула

«Нам кричали, чтобы мы убежали на 100−200 метров от самолёта, все в поля кинулись» и «Персонал тоже молодцы, стюардесса орала на разных языках и скидывала людей на трап», — цитирует алтайское СМИ слова пострадавших при посадке.

Как же сообщало ИА REGNUM, вечером 25 сентября самолёт Boeing 767−300, прибывший в Барнаул из Вьетнама, совершил жёсткую посадку. При приземлении у него загорелось шасси. Пострадавшими стали несколько десятков человек.

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