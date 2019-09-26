Астана, 26 сентября, 2019, 11:09 — ИА Регнум. В ОПЕК ожидают ежедневного роста спроса на нефть до 112 млн баррелей к 2040 году. Об этом 26 сентября рассказа глава ОПЕК Мухаммед Баркиндо во время своего выступления на форуме Kazenergy «Будущее источников энергии: инновационный рост» в Нур-Султане.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«Нефть и газ будут оставаться и сохраняться самой большой долей энергетики до 2040 года. Мы также ожидаем большого роста в долгосрочном спросе на нефть и газ, который, как ожидается, вырастет до 112 млн баррелей в день к 2040 году», — приводит слова Баркиндо Reuters.

Также он отметил, что большее количество из этой нефти будет потребляться развивающимися странами с быстро растущим населением и крепким ростом экономики.

Кроме этого, глава ОПЕК рассказал, что 5 ноября организация опубликует мировой обзор, охватывающий всю мировую нефтегазовую отрасль.

«Эта и другие публикации, которые мы разрабатываем, основываются на тщательном анализе, исследовании. И наше исследование говорит нам о том, что добыча нефти и газа, и вся (связанная с этим. — прим. ИА REGNUM) индустрия, будет превалировать», — заявил Мухаммед Баркиндо.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ОПЕК на форуме Kazenergy «Будущее источников энергии: инновационный рост» в Нур-Султане рассказал, что Саудовская Аравия почти восстановила добычу нефти на уровне, который был до атак на нефтеперерабатывающие предприятия государственной компании Saudi Aramco.