Пошехонье, Ярославская область, 26 сентября, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Муниципальный совет депутатов города Пошехонье утвердил кандидатуру главы городского поселения. Руководить районным центром Ярославской области продолжит Алексей Румянцев.

Wikipedia.ru Пошехонье

Голосование за кандидатуру нового старого главы Пошехонья состоялось 20 сентября, то есть почти через две недели после единого дня голосования (8 сентября), на котором был выбран новый состав депутатов муниципального совета. Однако кандидатуру Румянцева утвердили депутаты совета предыдущего созыва.

Ситуация парадоксальная: главу города выбрали не те депутаты, которым жители Пошехонья это доверили. Но, как заявляют в администрации Пошехонья, всё по закону, поскольку депутаты городского совета нового созыва ещё не собирались на своё первое установочное заседание.

Избранный в новый состав совета депутат Анатолий Кудрявцев считает, что власть лукавит.

«На выборах в муниципальный совет победила КПРФ, большинство мандатов у неё. Власть просто боится, что кандидатуру Румянцева мы не пропустим и начинает жульничать. Не было никакой причины проводить 20 сентября процедуру назначения главы, так как полномочия его заканчиваются лишь в конце октября», — заявил Анатолий Кудрявцев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, что на выборах в муниципальный совет городского поселения Пошехонье, прошедших 8 сентября, шесть депутатских мандатов достались КПРФ.