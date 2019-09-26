Бишкек, 26 сентября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» на киргизско-китайской границе закроют по инициативе КНР, сообщили 26 сентября в Государственной пограничной службе республики.

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В ведомстве уточнили, что пункт пропуска «Торугарт» будет закрыт с 1 по 6 октября в связи с празднованием Дня образования КНР. Пункт «Иркештам» будет закрыт с 1 по 3 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 по 15 сентября на киргизско-китайском участке границы были закрыты два пункта пропуска в связи с празднованием в Китае Чжунцю (Праздника Луны). Граница была закрыта также по инициативе китайской стороны.