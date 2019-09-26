Москва, 26 сентября, 2019, 10:53 — ИА Регнум. В Госдуме публикацию телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского назвали «белым шумом».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Вместо вербальных сенсаций — протокольный «белый шум», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, беседа лидеров двух стран стала поводом для начала процедуры импичмента президента США. В беседе с украинским коллегой Трамп заявил, что «было бы здорово», если Зеленский и новый генпрокурор Украины изучат дело Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.