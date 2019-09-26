Казань, 26 сентября, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Перевозчики Казани проводят опрос жителей города на тему повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. Опрос инициировала Ассоциация автотранспортных предприятий Татарии на своей странице в социальной сети.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд в общественном транспорте

Перевозчики отмечают, что регулярно слышат в свой адрес критические замечания на фоне заявлений транспортников о необходимости повысить стоимость проезда.

«Перевозчики как муниципальные, так и частные работают в одинаковых условиях. Никакие дотации на деятельность предприятий не получают. Перевозчики несут большие убытки. Корень проблемы видится в том, что нынешний тариф составляет не 27 рублей, а 22 рубля. Потому что компенсация за перевозку льготных категорий пассажиров из бюджета сейчас составляет 18 рублей», — уточняют в АТП.

По мнению транспортных компаний, объем компенсации из бюджета необходимо довести до 27 рублей за каждого пассажира, тогда тариф на проезд можно не менять.

«Для этого в бюджете необходимо заложить 900 млн рублей. И тогда на сегодняшний день тариф за проезд поднимать нет необходимости», — полагают перевозчики.

В рамках опроса казанцам предлагается выбрать один из двух вариантов: компенсация транспортникам в размере 27 рублей или рост тарифа на проезд до 40 рублей наличными и до 31 рубля по безналичному расчету. До настоящего момента, естественно, жители выбирают компенсацию. Из более чем 1,3 тыс. человек, которые проголосовали, около 1,1 тыс. граждан выбрали компенсации транспортникам из бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября стало известно, что перевозчики Казани просят увеличить тариф на поезд до 40 рублей при оплате наличными и до 30 — 31 рубля при оплате картой. Это необходимо, чтобы покрыть расходы транспортников. Кроме того, транспортники требуют компенсации 100% расходов при перевозке льготных категорий пассажиров. Увеличение стоимости проезда до 27 рублей в начале года не сильно улучшило финансовое положение транспортных компаний, поскольку с этого момента они вывели многих сотрудников «из тени», что привело к росту налогооблагаемой базы.

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