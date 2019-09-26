МИД РФ раскритиковали за отсутствие чёткой стратегии в отношении ЕС
Москва, 26 сентября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. То, что Евросоюз будет проблемным партнёром России, властям РФ следовало понять ещё 10 лет назад, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 26 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя МИД РФ Сергея Лаврова, который признал, что все попытки России наладить с ЕС равноправный диалог оказались безрезультатными.
Эти слова, по мнению Кагарлицкого, следовало сказать ещё в 2009—2010 годах, так как Евросоюз создавался не для того, чтобы дружить с Россией. Но одна из проблем российской дипломатии, как добавил эксперт, состоит в том, что у неё нет никаких целей и задач. Именно этим объясняется невозможность наладить диалог с ЕС. Лавров, как заметил Кагарлицкий, пеняет на ЕС, который ведёт недружественную политику, хотя эта недружественная политика ЕС происходит из чёткого понимания Германией своих целей и задач, в том числе и по отношению к России. В то же время у России главная стратегия сводилась просто к выстраиванию дружбы с Евросоюзом и к попыткам минимизировать ущерб от конфликта с Брюсселем.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью изданию «КорммерсантЪ» Лавров заявил, что Европейский союз не раз проявлял себя как ненадёжный партнёр, а все старания РФ наладить с ним равноправный диалог, отказаться от логики «свой-чужой» оказались безрезультатными.