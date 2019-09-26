Москва, 26 сентября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. То, что Евросоюз будет проблемным партнёром России, властям РФ следовало понять ещё 10 лет назад, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 26 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя МИД РФ Сергея Лаврова, который признал, что все попытки России наладить с ЕС равноправный диалог оказались безрезультатными.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

Эти слова, по мнению Кагарлицкого, следовало сказать ещё в 2009—2010 годах, так как Евросоюз создавался не для того, чтобы дружить с Россией. Но одна из проблем российской дипломатии, как добавил эксперт, состоит в том, что у неё нет никаких целей и задач. Именно этим объясняется невозможность наладить диалог с ЕС. Лавров, как заметил Кагарлицкий, пеняет на ЕС, который ведёт недружественную политику, хотя эта недружественная политика ЕС происходит из чёткого понимания Германией своих целей и задач, в том числе и по отношению к России. В то же время у России главная стратегия сводилась просто к выстраиванию дружбы с Евросоюзом и к попыткам минимизировать ущерб от конфликта с Брюсселем.

«Все эти разговоры о том, что мы хотим, чтобы нас уважали и что мы просто хотим быть признаны в качестве великой державы, — это просто общие слова, — сказал Кагарлицкий. — Какие у великой державы конкретные интересы? Как она видит своё будущее? Будущее региона? Будущее Украины? Кого она видит союзниками в силу общности интересов? Никакой линии и никаких приоритетов не было! — констатировал эксперт. — Всё сводилось к тактике, а тактика диктовалась конкретными интересами либо тех или иных российских корпораций, в частности «Газпрома» (у которого как раз есть стратегия!), либо частными сговорами с какими-то отдельными политиками в других странах на уровне «подружились и договорились».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью изданию «КорммерсантЪ» Лавров заявил, что Европейский союз не раз проявлял себя как ненадёжный партнёр, а все старания РФ наладить с ним равноправный диалог, отказаться от логики «свой-чужой» оказались безрезультатными.