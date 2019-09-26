Ставрополь, 26 сентября, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Власти Ставрополья намерены внедрить новые прямые авиарейсы между аэропортами края и регионами Юга России, Поволжского и Уральского федеральных округов. Ожидается, что только на начальном этапе это позволит увеличить пассажиропоток примерно на 100 тыс. человек в год, сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе губернатора края.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Перспективы развития авиасообщения между Ставропольем и другими регионами РФ обсуждались в ходе рабочей встречи главы региона Владимира Владимирова с прибывшим в регион гендиректором авиакомпании «ЮТэйр» Андреем Мартиросовым.

Владимиров в ходе обсуждения подчеркнул, что одной из ключевых целей краевого правительства является расширение географии авиатранспортных связей региона.

«Наша концепция — увеличение ежегодного пассажиропотока только в аэропорту Минеральных Вод до 5 млн человек», — отметил губернатор.

Андрей Мартиросов со своей стороны отметил, что в регионе сложились хорошие предпосылки для осуществления большого количества межрегиональных рейсов. В пресс-службе добавили, что вошедшие в повестку встречи вопросы в дальнейшем будут прорабатываться специалистами краевого правительства и компании «ЮТэйр».

Отметим, что сегодня годовой пассажиропоток в аэропорту Минеральных Вод составляет около 2,4 млн человек, Ставрополя — порядка 0,4 млн человек.

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