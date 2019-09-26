Москва, 26 сентября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. В Госдуме не удивлены заявлению президента РФ Владимира Путина о том, что Банк России подкрутил инфляцию.

(сс) GregMontani Казино

«Центробанк вообще много чего подкручивает, действуя по отношению к России, как казино к игроку. А казино, разумеется, всегда в плюсе», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, снижение инфляции в России можно отчасти объяснить «подкруткой» Центробанком макроэкономических показателей, заявил Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая с докладом, отметил, что в начале октября инфляция будет ниже 4% от целевого значения, к концу году понизится до 3,6%, а в первом квартале 2020 г. перейдет черту в 3%.