Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян обсудили дополнительные меры по снижению напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении посредников.

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«Сопредседатели и министры продолжили обсуждение дополнительных мер по снижению напряженности и поддержанию атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров», — говорится в заявлении посредников.

Сопредседатели отметили положительные результаты усилий сторон по минимизации насилия в летний период, включая использование существующих прямых каналов связи, и выразили глубокое сожаление по поводу недавнего инцидента с фатальным исходом.

В заявлении отмечается, что сопредседатели проинформировали министров двух стран о своей деятельности после совместной встречи в Вашингтоне в июне, включая недавние консультации в Париже и Женеве по гуманитарным аспектам и аспектам безопасности, связанным с нагорно-карабахским конфликтом.

Сопредседатели также отметили, что намерены посетить регион в ближайшее время.