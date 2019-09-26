Вашингтон, 26 сентября, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом подключиться к вопросу о разрешении конфликта в Донбассе, но не для того чтобы войти в «нормандский формат». Об этом сам украинский президент 26 сентября рассказал журналистам по итогам встречи с президентом США.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Первый раз лично (обратился. — прим. ИА REGNUM), не по телефону к президенту Трампу, чтобы он приобщился к решению всех наших проблем, к прекращению войны и возвращению наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждем встречу в «нормандском формате», чтобы он присоединился», — приводит слова украинского лидера УНИАН.

Также Зеленский рассказал, что в случае, если «нормандский формат» не будет работать, Украина будет приобщать к этому вопросу другие страны и в том числе — США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Трамп обвинил Демпартию США в давлении на Зеленского, написав в своём Twitter, что прозрачность расследования должна сохраняться и при расследовании попыток американских демократов оказать давление на президента Украины.

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