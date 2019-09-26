Рязань, 26 сентября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. В Рязани начинается подготовка к осенней высадке цветов, кустарников и деревьев. В Дирекции благоустройства города закупили 50 тысяч тюльпанов и 10 тысяч нарциссов. Цветы высадят в клумбы на площади Победы и на протяжении всего Первомайского проспекта, сообщили в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба администрации Рязани Подготовка клумбы

Цветы высадят в парке Советско-Польскому братству и сквере Уткина, в общей сложности там будут ждать весны четыре тысячи тюльпанов и нарциссов. На городских улицах также высадят 800 кустарников и свыше 100 деревьев.

Общая площадь осеней посадки составит более тысячи квадратных метров.