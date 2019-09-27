Анкара, 27 сентября, 2019, 07:29 — ИА Регнум. Сотрудник турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, специалист по экономике Мурат Арслан опубликовал в нем свою статью под названием «Путь золота определят торговые войны». Он заявил, что торговые войны между США и КНР и определяемые ими будущие макроэкономические показатели стали важнейшим фактором, влияющим на цены на золото.

Andrzej Barabasz (Chepry) Золото

Мурат Арслан считает, что в случае негативного исхода торговых переговоров цена за унцию золота может составить 1,555 доллара, что является самым высоким показателем за последние 6 лет. Позитивное развитие событий поспособствует снижению цены. Также ожидается, что важные роли в определении итоговой цены помимо торговых войн сыграют такие факторы, как глобальные макроэкономические показатели, геополитические риски и события политической сферы.

По мнению эксперта, одним из значимых политических факторов становятся результаты президентских выборов в США и связанные с ними изменения в политике Федеральной резервной системы. Не меньшее влияние имеют события на Ближнем Востоке, в частности атака дронов на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравией, в которой США обвиняют Иран. Рост напряжённости здесь также приведет к неизбежному росту цен на золото.