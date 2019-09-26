Ярославль, 26 сентября, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» впервые выиграл в КХЛ под руководством нового наставника Александра Ардашева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В домашней игре «Локомотив» победил рижское «Динамо» со счетом 4:0. За ярославскую команду забивали Павел Красковский, Максим Осипов, Николай Коваленко и Стефан Да Коста. Первый «сухой» матч в сезоне провел голкипер ярославцев Илья Коновалов, признанный лучшим игроком поединка. Игрой «Локомотива» руководил исполняющий обязанности старшего тренера Александр Ардашев.

Фрагмент матча «Локомотива» с рижским «Динамо»

«Конечно, я рад дебюту. Очень надеялся, что команда сегодня выйдет мобилизованная. Попросили ребят сыграть правильно, подправили игру в обороне. Ребята выполнили установку, отыграли с первой до последней минуты так, как мы просили. Благодарен ребятам. На самом деле, волнение было вчера, когда представляли команде. Как снежный ком на голову упал, было волнение. Осознание пришло чуть позже. К счастью, вчерашний день позади. Сегодня ребята мне помогли, мы помогли всем. Очень рад, что наши болельщики пришли поддержать команду», — сказал Александр Ардашев после матча.

После победы над рижанами «Локомотив» отправляется на выездную серию. Ярославскую команду ждут поединки с челябинским «Трактором», екатеринбургским «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Ближайшая игра состоится 29 сентября.