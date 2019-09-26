Воронеж, 26 сентября, 2019, 10:27 — ИА Регнум. В два раза сократилось количество тлеющих очагов у воронежского микрорайона Репное за ночь на 26 сентября, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов. По его словам, ранее общая площадь возгораний составляла около пяти гектаров, сейчас сократилась до двух гектаров, отдельными очагами.

Тлеющие угли

«Подсчитать более точно достаточно сложно, потому как тление идет под землей», — уточнил Хренов.

Изменение ситуации отмечают и местные жители — видимость в прилегающих к Репному районах нормальная, правда, запах гари все еще присутствует. Для ликвидации возгораний используются пожарно-насосные станции (ПНС), работа на месте возгорания продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный ландшафтный пожар под Воронежем тушат с 24 сентября, пожарным удалось ликвидировать наземное возгорание — потушили траву и камыш, однако тлеющие иловые отложения потушить оказалось сложнее. Накануне из-за сильного запаха гари было принято решение отменить занятия в двух школах.