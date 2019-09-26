Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала положить конец ненависти к исламу, возглавляя рабочую группу исламской организации сотрудничества (ОИС) по вопросам мира и диалога в кулуарах 74-й Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке (США), сообщает Antara.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молитва

«Тенденции в выражении ненависти, фанатизма и нетерпимости к исламу продолжают расти. Политическая риторика, ненавидящая мусульманские группы, которые несовместимы с демократическими ценностями и плюрализмом, становится все более тревожной», — заявил министр иностранных дел Ретно Марсуди, выступая с речью.

Издание отмечает, что заседание рабочей группы ОИС было проведено для одобрения проекта плана действий по борьбе с исламофобией, религиозной дискриминацией, нетерпимостью и ненавистью к мусульманским группам на 2020−2023 годы.

Государства-члены ОИС высоко оценило лидерство и инициативы Индонезии.

«Мы, все лидеры исламских стран, должны добиться того, чтобы в нашем обществе не было ни малейшего места для радикальных групп. Исламские страны должны пропагандировать истинное лицо ислама. Исламское государство должно иметь смелость, чтобы твердо заявить, что терроризм и экстремизм не имеют ничего общего с религией и учением ислама», — отметила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела восемь двусторонних встреч в кулуарах 74-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.