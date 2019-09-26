Мадрид, 26 сентября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» одержал победу над «Осасуной» в матче шестого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Дейнека. Футбол. 1924 г

В составе «Реала» голы забили нападающие Винисиус Жуниор на 36-й минуте и Родриго на 72-й минуте.

На сегодняшний день «Реал» занимает первое место в чемпионате Испании, в активе команды 14 очков после шести туров. «Осасуна» идёт на 12-й месте с семью очками.

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