Соледар, ДНР, 26 сентября, 2019, 10:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпусти 196 единиц боеприпасов, сообщили 26 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

На горловском направлении ВСУ выпустили шесть мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, ручные гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские формирования выпустили 50 снарядов калибра 152 мм, 11 снарядов калибра 122 мм, 24 мины калибра 120 мм, 17 мин калибра 82 мм, использовали гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

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На мариупольском направлении ВСУ вели обстрелы из гранатомётов РПГ и СПГ и крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Доломитное, Гольмовский, Зайцево, Жабичево, Спартак, Донецк (посёлок шахты имени Абакумова, посёлок шахты «Трудовская», Грабари, «Вольво-центр», терминал аэропорта), Александровка, Старомихайловка, Докучаевск, Ленинское, Саханка», — рассказали в СЦКК.

В результате обстрелов повреждены два дома в посёлке Александровка, один дом в Старомихайловке, два дома и школа в посёлке шахты имени Гагарина, дом, хозпостройка и автомобиль в Гольмовском.

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Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские формирования выпустили по территории ДНР 37 единиц боеприпасов, в частности мины калибра 120 мм и гранаты разных видов.

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