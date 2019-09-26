Каир, 26 сентября, 2019, 10:32 — ИА Регнум. 25 сентября в Египте было арестовано более 1000 человек, участвовавших в протестах с требованием об отставке действующего президента Абдель Фаттаха Ас-Сиси. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, среди арестованных также были видные деятели оппозиции.

Hamada Elrasam Египетская полиция и протестующие

Протестующие выражали свое недовольство новым законопроектом, запрещающим проводить несанкционированные митинги в стране. Кроме того, участники протестов обвиняли политический истеблишмент Египта в коррумпированности. По информации источника, протесты, начавшиеся в Каире, продолжились в других городах Египта, в том числе в Суэце.

Несколько сотен человек были обвинены в распространении «ложной информации», подрыве национальной безопасности и причастности к действиям террористических группировок.