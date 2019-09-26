Неаполь, Италия, 26 сентября, 2019, 10:17 — ИА Регнум. «Наполи» потерпел поражение от «Кальяри» в матче пятого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 0:1.

Дейнека. Футбол. 1928 г

Единственный гол в матче забил полузащитник «Кальяри» Лукас Кастро на 87-й минуте. Спустя минуту защитник «Наполи» Калиду Кулибали получил красную карточку и был удалён с поля.

На сегодняшний день «Наполи» занимает пятое место в чемпионате Италии, в активе команды девять очков после пяти туров. «Кальяри» идёт на четвёртом месте, также имея на счету девять очков.

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