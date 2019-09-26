Барнаул, 26 сентября, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Большое количество получивших травм пассажиров при жёсткой посадке самолёта Boeing-737 в аэропорту Барнаула объясняется конструктивной особенностью надувных трапов, использующихся для эвакуации пассажиров. Об этом 26 сентября на пресс-конференции сообщил директор авиапредприятия «Алтай», являющегося эксплуатантом барнаульского аэропорта, Виталий Архипенко.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

«Трапы довольно широкие, и их покрытие довольно скользкое, уж так конструктивно выполнены», — приводит ТАСС слова Архипенко.

Также директор предприятия «Алтай» подчеркнул, что именно это и стало причиной такого большого числа травмированных.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее при приземлении пассажирского самолета Boeing 767−300, принадлежащего компании Azur air, в аэропорту города Барнаула произошло возгорание стойки шасси. В результате посадка авиалайнера получилась жёсткой и из-за этого пострадали 56 человек.

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