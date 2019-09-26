Штат Джамму и Кашмир, Индия, 26 сентября, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават заявил общественности, что в регионе Кашмира нет ограничений или запрета на передвижение. «Жизнь людей в Джамму и Кашмире не претерпела изменений. Люди ходят на работу и свободно перемещаются», — заявил он.

Mil.ru Индийские солдаты

По мнению генерала, уровень напряженности вдоль линии контроля заметно снизился, что связано проблемами, вызванными землетрясением, которое недавно произошло на территории Пакистана. Напомним, что 24 сентября недалеко от границы с Индией произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8 баллов, в ходе которого погибли, по меньшей мере, 26 человек и более 300 получили ранения.

По информации индийского новостного агентства Джагран, в качестве доказательства армия сделала аэрофотоснимки региона, на которых изображены жители долины, занимающиеся своей повседневной деятельностью.

Стоит напомнить, что после решения правительства отменить, 370 статью конституции Индии, дававшей этому региону особый статус, в определенных частях Кашмира начали действовать ограничения. По заявлению некоторых СМИ и представителей оппозиции, подобные запретительные меры распространяются как на передвижение, так и на коммуникации.